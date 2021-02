No Man’s Sky si aggiorna ancora una volta: ecco i dettagli

Hello Games ha recentemente pubblicato un nuovo aggiornamento per No Man’s Sky, titolo attualmente disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, il quale non accenna a fermarsi, proponendo sempre nuovi contenuti e non solo. Ebbene, dal nome Companions, l’update fornisce la possibilità al giocatore di avere come compagno fidato una creatura aliena, che ci accompagnerà per la nostra avventura all’esplorazione dei vari pianeti.

Ecco una breve descrizione dell’aggiornamento sul sito ufficiale:

Adotta una creatura aliena ed esplora l’universo fianco a fianco nell’aggiornamento Companions! Prenditi cura del tuo nuovo amico mentre trova risorse nascoste e ti protegge da alieni ostili, o modifica geneticamente le sue uova e alleva creazioni uniche e mai viste prima.



Insomma, Hello Games non vuole fermarsi con il supporto della propria creatura, la quale si evolve sempre di più, update dopo update.