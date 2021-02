Second Extinction: svelato il reveal per Xbox Series X

Second Extinction è stato mostrato la prima volta all’Inside Xbox, in cui sono stati protagoniste diverse produzioni come The Medium, Bright Memory Infinite, Scorn e tanti altri. Attualmente il titolo è disponibile in Accesso Anticipato su Steam, ma sono arrivate delle notizie legate prettamente alla versione Xbox Series X dell’iterazione sparatutto con i dinosauri.

Ebbene, secondo quanto rivelato da un trailer abbastanza gradevole, Second Extinction su Xbox Series X verrà mostrato nella giornata di domani, giovedì 18 Febbraio 2021. Non abbiamo ulteriori dettagli sull’opera videoludica, ma forse, gli sviluppatori potrebbero annunciare una data d’uscita del prodotto. Insomma, per saperne di più, dovremo attendere molto poco.