KeyWe: in arrivo quest’estate su PC e console

Sold Out e Stonewheat & Sons hanno annunciato che il puzzle game KeyWe arriverà quest’estate, oltre che su PC, anche su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One, Nintendo Switch.

Il simpaticissimo e caotico gioco co-op, che permetterà ai giocatori di digitare telegrammi, spedire pacchi e inviare messaggi urgenti impersonando due uccellini kiwi che lavorano per i servizi postali, sarà disponibile in versione fisica e digitale su tutte le console quest’estate, contemporaneamente alla pubblicazione digitale per PC.

“Siamo molto entusiasti di annunciare l’arrivo di KeyWe su console,” ha dichiarato Joel Davis, Artista e Animatore presso Stonewheat & Sons. “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di portare KeyWe al maggior numero di giocatori possibile, quindi siamo entusiasti che i giocatori su tutte le principali console e PC possano sperimentare il divertimento e le calamità del Telepost di Bungalow Basin dal day one.”

Qui sotto il trailer che annuncia le versioni console.

“Dopo aver ritirato il premio per il “Miglior gioco per famiglie” ai gamescom Awards dello scorso anno, siamo stati così entusiasti di condividere maggiori dettagli su KeyWe con tutti,” ha aggiunto Katie Clark, Product Manager presso Sold Out. “Non vediamo l’ora che quest’estate i giocatori di tutte le età scoprano tramite il gioco completo il caos del nostro ufficio postale.”

KeyWe è un caotico puzzle postale con Jeff e Debra, due uccellini kiwi che lavorano in un divertente e frenetico ufficio postale. Senza l’aiuto di nessuno, devono saltare e fare del loro meglio in un’ambiente interattivo composto da leve, campanelle e pulsanti per consegnare in tempo dei messaggi.

Caratteristiche principali: