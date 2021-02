It Takes Two: ufficialmente in fase Gold

It Takes Two, prossima avventura cooperativa sviluppata da Hazelight Studios (quelli di A Way Out), ha fatto un deciso passo avanti per il rilascio ufficiale.

In un post su Twitter fatto poche ore fa dallo scrittore e director del gioco, Josef Fares, è stato annunciato che il gioco è entrato ufficialmente in fase gold; ciò significa che è stato completato ed inizieranno ad essere fatte le copie per la distribuzione. Il tweet, breve e conciso, arriva insieme ad un “Finalmente ce l’abbiamo fatta!”

We finally did it! #ItTakesTwo has gone gold👊

— Josef Fares (@josef_fares) February 17, 2021

Questo porta il titolo ad un passo sempre più vicino alla sua uscita ufficiale, il 26 marzo su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series e Xbox One. Ricordiamo oltretutto che pochi giorni fa lo stesso Fares ha fatto sapere che il gioco durerà circa 15 ore.

Queste le caratteristiche principali di It Takes Two sulla pagina Steam:

Gioco cooperativo allo stato puro: invita un amico a giocare gratis con Remote Play Together** e vivi un’emozionante avventura creata appositamente per due. Scegli la cooperativa in locale oppure online con il gioco a schermo condiviso e affronta sfide sempre nuove in cui la collaborazione è l’unica via d’uscita.

Gameplay innovativo e divertentissimo: affronterai gli avversari più impensabili, da aspirapolvere impazziti a melliflui esperti d’amore. Questo gioco è pieno di sfide innovative e i personaggi padroneggiano nuove abilità in ogni livello. Vivi una metaforica fusione di gameplay e narrativa che rivoluziona il concetto di narrazione interattiva.

Un racconto universale sulle relazioni: scopri una storia commovente e sincera su quanto sia difficile andare d’accordo. Aiuta Cody e May a capire come superare i loro problemi. Incontra un cast eterogeneo di personaggi bizzarri e accattivanti. Gioca con un amico e vivete un’avventura da ricordare… insieme!