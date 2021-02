Nier Replicant ver.1.22474487139: arriveranno nuove armi con i DLC

NieR Replicant ver.1.22474487139 è la versione rivista del titolo uscito originariamente su PS3 nel 2010, ma ciò non significa che non possiamo aspettarci nuovi contenuti. Come riportato infatti da Dengeki PlayStation, verranno aggiunte nuovi armi, gratuitamente, tramite DLC post-lancio. E con loro, le loro storie uniche.

NieR Replicant ver.1.22474487139 racconta la storia di un ragazzo la cui sorella minore Yonah è affetta da una strana malattia chiamata Black Scrawl. Intraprendendo un viaggio con il libro parlante Grimoire Weiss, si allea con eccentrici compagni come Kaine ed Emil per cercare una cura, ma diventa subito evidente che le cose non sono come sembrano.

Oltre a una grafica notevolmente migliorata, NieR Replicant ver.1.22474487139 offre combattimenti più fluidi e più veloci. Sono state aggiunte anche nuove tracce musicali insieme a una nuova recitazione vocale. Il gioco Square Enix uscirà il 23 aprile su Xbox One, PS4 e PC.

Ricordiamo oltretutto che qualche giorno fa era stato pubblicato il filmato con il gameplay del Barren Temple.