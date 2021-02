Captain Tsubasa Rise of New Champions: nuovi personaggi in arrivo

Bandai Namco continua ad aggiornare il suo Captain Tsubasa Rise of New Champions, titolo che rievoca le memorie di molti riguardo il manga (e conseguente anime) dell’universo di Holly e Benji. L’aggiornamento annunciato dal colosso nipponico arriverà questa primavera e porterà ben 3 nuovi personaggi.

Mark Owairan : Capitano della Nazionale giovanile dell’Arabia Saudita. È chiamato il Principe del Deserto ed è l’erede della famiglia reale.

Shingo Aoi : Studente del secondo anno che ammira Tsubasa. È sempre sorridente e non si arrende mai.

Ryoma Hino : Un giocatore giappo-uruguagio che si è trasferito in America per confrontarsi con i giocatori della sua generazione.

Ognuno dei personaggi sopra descritti arriverà con il proprio unico set di abilità e potrà ovviamente essere aggiunto al proprio team. Qualora non aveste ancora provato Captain Tsubasa Rise of New Champions potete trovare qui la nostra recensione, mentre vi lasciamo alla descrizione del titolo che, ricordiamo, è disponibile attualmente su PC, PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One.