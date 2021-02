Call of Duty: prossimo capitolo ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale?

Senza alcuna sorpresa, Activision ha recentemente confermato che il Q4 2021 vedrà la pubblicazione del nuovo titolo canonico del pluripremiato e conosciuto franchise di Call of Duty, come vi abbiamo già riferito qui. Oggi arrivano nuove informazioni sul possibile setting che verrà forse adoperato da Sledgehammer Games.

Tramite Twitter, un post notato da Charlie Intel da parte di un leaker, suggerisce l’idea che la prossima ambientazione scelta è una vista di recente nella serie. Parliamo del periodo storico della Seconda Guerra Mondiale.

Call of Duty ha ripreso i più svariati ambiti in termini di ambientazione, dal Vietnam alla contemporaneità, fino ai futuri più lontani. Non sarebbe nemmeno una gran sorpresa, quindi, rivedere questo contesto storico ancora una volta da parte di Activision.

Intanto vi invitiamo a prendere tale informazione con le pinze, vista la non ufficialità della cosa. Trovate il post in calce alla notizia.