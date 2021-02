Genshin Impact: nuovo trailer musicale per la regione Liyue

Genshin Impact è uno di quei giochi che, ai tempi, sembra uscito dal nulla. Per essere un free-to-play è davvero qualcosa di unico e ben fatto, nonostante le forti radici del modello da cui proviene si facciano sentire. Ovviamente, il supporto per questo genere di titoli non deve mancare e miHoYo, questo, lo sa bene.

La compagnia cinese ha difatti pubblicato un nuovo trailer, nominato Where All Ships Dock, il quale risulta essere a dir poco rilassante e che, contemporaneamente, mostra varie sequenze della regione Liyue assieme al personaggio Keqing.

Il video è diviso in tre parti, ognuna delle quali differisce dalle altre grazie alla particolare musica in sottofondo e scene dei diversi ambienti della regione. Sicuramente si discosta dai video a cui siamo abitutati riguardo Genshin Impact ma non per questo non vale la pena dargli un’occhiata.

Vi ricordiamo che il titolo targato miHoYo è attualmente disponibile su PlayStation 4, PC e dispositivi mobile Android e iOS. Cosa ne pensate della regione in arrivo? Fatecelo sapere! Intanto, qui sotto potete trovare il nuovo trailer.