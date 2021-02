Crosscode: nuovo DLC in arrivo questo mese

Tanto c’è voluto per i contenuti post-lancio di CrossCode da parte Radical Fish Games, approdato tempo fa con numeri non da poco anche su Xbox Game Pass. Ora, finalmente, gli sviluppatori hanno fatto luce su ciò che verrà aggiunto il 26 febbraio, data di pubblicazione del DLC A New Home.

I giocatori potranno aspettarsi un’intera nuova area, l’Arcipelago Azure e un nuovo dungeon che risulterà essere il più grande all’interno della produzione RPG. Nuovi nemici e nuovi boss saranno ovviamente la base che condurrà condurrà i giocatori verso questa nuova avventura.

Non finiscono qui le novità. Infatti, ci si potrà aspettare una nuova colonna sonora e l’ooportunità di portare a termine il raid. Rhombus Square, inoltre, è stata estesa con una spiaggia e, su tutto il CrossWorlds saranno presenti nuove missioni, mentre Lea potrà adesso correre sull’acqua.

In totale, ci saranno circa 8-10 ore di nuovi contenuti per il DLC a pagamento dal prezzo di €8.99. Mentre vi informiamo che A New Home sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch, date un’occhiata al trailer pubblicato per l’annuncio.