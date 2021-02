Intellivision Amico rinviato: arrivo fissato in autunno e 30 giochi al day-one

Intellivision Entertainment, pioniere e innovatore dell’industria videoludica, ha annunciato oggi, che il lancio della console “Intellivision Amico”, è ora previsto per l’autunno 2021, con l’obiettivo di portare una grande esperienza di gioco in tempo per questo Natale. Per garantire un lancio di successo sul mercato dell’esclusivo sistema di intrattenimento per famiglie, questa decisione era inevitabile a causa della pandemia globale e di ulteriori motivi logistici.

“Il team di Intellivision è appassionato e lavora molto duramente per creare qualcosa di molto speciale, non vediamo l’ora che le persone possano provare Amico”, ha dichiarato Tommy Tallarico, CEO e Presidente di Intellivision Entertainment. Oltre ai 30 esclusivi giochi Amico disponibili al lancio in formato digitale e fisico è prevista un’ampia gamma di accessori. Tutti i giochi avranno testo sullo schermo in inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, portoghese, polacco e olandese.”

“Non abbiamo avuto altra scelta, dopo l’estensione del blocco e dei divieti di viaggio a causa della pandemia che ha impedito lo svolgimento del PR tour in tutta Europa programmato per febbraio ed il tour nei centri commerciali pianificato per marzo. Questo è il motivo per cui ci siamo coordinati con i partner e il nostro distributore esclusivo Koch Media per decidere un lancio realistico nella seconda metà dell’anno, spiega Hans Ippisch, President Europe e Managing Director della sussidiaria europea.

Oltre alla localizzazione globale di tutti i giochi Amico, Intellivision Entertainment Europe GmbH con sede a Norimberga è anche responsabile dello sviluppo di attualmente 20 titoli Amico esclusivi in tutta Europa (tra cui Germania, Italia e Danimarca). Tra loro ci sono Intellivision Skiing, Intellivision Farkle, Shark! Shark! e Cornhole. L’ “Amico Pack-in Bundle” è classificato PEGI 7.