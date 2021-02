Come vi avevamo fatto sapere qualche tempo fa, No More Heroes III su Nintendo Switch era stato posticipato al 2021, a causa dei problemi legati al covid 19. Durante il Nintendo Direct di oggi è stata annunciata la data d’uscita del gioco di Goichi Suda e Grasshopper Manufacture sulla console della grande N: arriverà il 27 agosto.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer.