It Takes Two: 1000 dollari a chi si annoierà giocandoci

Josef Fares, il creatore di A Way Out e di It Takes Two (entrato da poco in fase gold), ha parlato proprio di quest’ultimo gioco e l’ha fatto come solo lui sa fare, ovvero in maniera irriverente e sarcastica. Ai microfono di Game Informer, il game director ha affermato che darà 1000 dollari ad ogni giocatore che si annoierà giocando al suo titolo. E a quanto pare, non sta scherzando! Ecco le sue dichiarazioni.

“Questa è un’altra cosa che posso garantirti con It Takes Two: è impossibile, e citami su questo, stancarsi di questo gioco. Puoi metterlo come titolo. Posso letteralmente dare 1.000 dollari a chiunque dica: “Oh, sono stanco di questo gioco adesso perché non mi sorprende”. Mille dollari! Io garantisco. Lo darò a tutti quelli che si stancano. Ma devono essere onesti al riguardo.”

Ovviamente, non pensiamo che il buon Josef darà realmente 1000 dollari ad ogni utente che riferirà di essersi annoiato, ma forse qualcuno potrebbe riuscire a convincerlo mostrando dei fatti concreti. Noi però speriamo che il suo possa essere un titolo divertente e coinvolgente. Per scoprilo, bisognerà attendere il 26 marzo 2021, quando il gioco di Hazelight Studios ed Electronic Arts verrà pubblicato su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.