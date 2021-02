Baldur’s Gate 3: la patch 4 introduce la nuova classe dei Druidi

Larian Studios continua ad andare avanti con lo sviluppo di Baldur’s Gate 3, ed il titolo è attualmente disponibile in Early Access: la società aveva previsto il lancio del gioco non prima della fine del 2021. Non perdendo tempo, lo studio ha già pianificato un nuovo aggiornamento e sta iniziando a rivelare i suoi contenuti, in cui è stata aggiunta una delle classi più iconiche di Dungeons and Dragons: il Druido, chee sarà la settima classe giocabile di Baldur’s Gate 3.

Come descritto nel Manuale del giocatore di Dungeons and Dragons, i Druidi riveriscono soprattutto la natura e quindi esercitano incantesimi e abilità che attingono dalla forza della natura stessa. Gli incantesimi e le abilità spesso coinvolgono elementi spirituali basati sulla natura come il sole e la luna, elementi fisici come fuoco e fulmini o connessioni dirette con animali che possono provocare trasformazioni o relazioni familiari. Il gioco aggiungerà oltre 30 nuovi incantesimi e abilità per accompagnare la classe dei Druidi, purtroppo non è stato ancora fornito un elenco completo. Ogni classe, infatti, deve avere il suo libro di incantesimi e abilità che interagiscono con il titolo, i suoi personaggi, il suo ambiente e tutti gli altri incantesimi e abilità, ogni nuova classe rende Baldur’s Gate 3 sempre più complesso.

La patch 4 per Baldur’s Gate 3 includerà anche una varietà di altri contenuti oltre ai soli Druidi, ovviamente. Le aggiunte principali includono filmati migliorati, rilanci opzionali per sfortuna, inventari condivisi in multiplayer e una varietà di altre correzioni di bug e cambiamenti nella qualità della vita. I frequenti aggiornamenti di gioco continuano a migliorare la versione ad accesso anticipato del gioco già radicalmente modificata. Con l’ultimo aggiornamento, i vecchi salvataggi saranno cancellati e i giocatori dovranno ricominciare l’avventura dall’inizio. Baldur’s Gate 3 è ora disponibile in Early Access su PC e Stadia.