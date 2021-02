Tales of Vesperia: ha raggiunto il milione di copie vendute

Bandai Namco celebra un importante traguardo di vendita per la sua popolare serie di giochi di ruolo Tales of Vesperia. In un comunicato stampa, la società ha annunciato che le vendite del titolo hanno superato il milione di copie in tutto il mondo su tutte le piattaforme. Un numero che è continuato a crescere fin dal 2019, quando il gioco ha raggiunto per la prima volta gli scaffali dei negozi: per festeggiare, la società offre contenuti aggiuntivi, incluso il personaggio Patty, precedentemente solo per PlayStation 3. Non abbiamo ricevuto aggiornamenti in termini di traguardi di vendita da Bandai Namco da febbraio 2019. A quel tempo, il gioco aveva raggiunto solo 500.000 copie vendute in tutto il mondo. Ha guadagnato il resto del suo traguardo di un milione di copie negli anni successivi. Di seguito una panoramica sul titolo:

Tales of Vesperia: Definitive Edition è una solida rimasterizzazione di uno dei migliori JRPG classici lanciati durante la generazione della Play Station 3. Con un cast colorato di personaggi ben sviluppati, un sistema di battaglia incredibilmente divertente e meccaniche di gioco coinvolgenti, il gioco riesce ancora mantenere i propri dieci anni dal lancio, anche con modifiche minime. L’enorme quantità di nuovi contenuti è anche significativa per l’esperienza, rendendo la Definitive Edition davvero il modo definitivo per vivere il gioco.

Come parte della serie Tales Of Vesperia, è la preferita dai fan e vale la pena prenderla in considerazione, soprattutto se non hai mai provato nessuno degli altri giochi che sono stati lanciati prima. La sua miscela unica di grafica in stile anime, combattimenti ricchi di azione e trame avvincenti ti farà sicuramente piacere. Tales of Vesperia: Definitive Edition è disponibile per Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.