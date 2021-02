Valheim: la nuova patch diminuisce il tempo del salvataggio automatico

Valheim ha pubblicato una patch per varie correzioni in un aggiornamento del 17 febbraio: lo sviluppatore Iron Gate ha implementato più piccoli cambiamenti nel suo gioco sandbox survival open world Valheim. Dopo essere stato lanciato solo poche settimane fa, Valheim è diventato un top seller su Steam. Essendo un titolo early access, Iron Gate continua ad aggiornare e migliorare l’esperienza per i membri della comunità, con elementi open world e multiplayer, ma anche pieno di bug e glitch. Questo nuovo aggiornamento cerca di risolvere alcuni dei vari problemi che il gioco deve affrontare.

La patch completa elenca gli aggiornamenti che vanno da piccole correzioni a cambiare il modo in cui funzionano determinati aspetti: per coloro che avevano problemi con la Forest Crypt e l’Hearth Smoke Building, tutto dovrebbe essere risolto, mentre Broken Worlds non caricherà più una zona vuota, ma si bloccherà e uscirà, infine, il team ha aggiunto una correzione dell’utilizzo della CPU del server dedicato, che dovrebbe aiutare con i problemi di frame rate. Il salvataggio automatico ora avverrà ogni 20 minuti anziché 30 come prima: insieme alle varie funzionalità di comando della console, la funzione di salvataggio della console può essere utilizzata da qualsiasi giocatore aggiunto all’elenco degli amministratori, mentre Google Analytics è stato disabilitato ed è disponibile una funzione IP di accesso manuale per coloro che desiderano divertirsi in multiplayer. Nel complesso, la patch di aggiornamento si occupa principalmente di eliminare problemi minori durante il gioco.

I fan che sperano in nuovi contenuti dovranno continuare ad aspettare che il titolo riceva ancora più aggiornamenti, sebbene la road map del gioco sembri promettente, questa patch non ne ha dato aggiunto niente di nuovo. In ogni caso, i giocatori saranno felici di vedere vari miglioramenti per rendere più fluida l’esperienza. Valheim è ora disponibile su PC.