Knockout City dai creatori di Mario Kart Live

Velan Studios, lo studio dietro il pilota di realtà mista Mario Kart Live Home Circuit, ha rivelato il suo prossimo titolo: Knockout City, un gioco di dodgeball online a squadre. E verrà lanciato presto, poiché il gioco uscirà il 21 maggio su Origin, Steam, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch, con miglioramenti per PS5 e Xbox Series X. EA sta pubblicando il gioco con l’etichetta EA Originals . La versione di Knockout City sul dodgeball è simile a quella che probabilmente hai giocato durante le lezioni di ginnastica. Tu e la tua squadra state cercando di colpire i vostri avversari con le palle evitando e afferrando contemporaneamente le palle lanciate contro di voi. Oltre ai tiri diretti, puoi curvare i tuoi colpi, lanciare palle sugli ostacoli e persino tiri falsi per cercare di sbilanciare il tuo avversario.

Ma c’è un bel po ‘di cose che probabilmente non hai dovuto affrontare quando giocavi a dodgeball da bambino. Ci sono palle con poteri speciali, come una palla bomba che esploderà (si spera non nelle tue mani). Puoi anche trasformarti in una palla ei tuoi compagni di squadra possono passarti in giro, lanciarti ai nemici o persino usare la tua forma appallottolata per un attacco speciale. Ti aggancerai automaticamente agli avversari vicini, il che significa che non dovrai preoccuparti di mirare come faresti in altri giochi a squadre. Invece, Knockout City sembra più incentrato sul tempismo strategico dei tuoi lanci o sul coordinamento con i tuoi compagni di squadra per ottenere una buona angolazione su qualcuno.

Il gioco ha anche uno stile elegante ispirato alla strada che è aiutato dall’enorme varietà di cosmetici disponibili nel gioco. Puoi sbloccare nuovi cosmetici completando determinate attività o acquistandoli con Holobux, la valuta di gioco di Knockout City.

Il gioco costerà $ 19,99 e quella tariffa fissa ti darà accesso a tutte le stagioni di nove settimane del gioco. Velan Studios prevede di offrire una prova gratuita del gioco completo al momento del lancio, ma non ha annunciato la durata di tale prova. Ci sarà anche una beta chiusa su PC il 20 e 21 febbraio. Il gioco avrà anche il crossplay e la progressione incrociata tra le piattaforme, ma dovrai acquistare Knockout City per ogni piattaforma su cui vuoi giocare. Potrebbe essere una pillola difficile da ingoiare se sei abituato a giocare a giochi come Fortnite o Rocket League su qualsiasi dispositivo tu stia utilizzando in quel momento senza dover acquistare il gioco a titolo definitivo.