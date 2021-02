Embracer Group: prevede di lanciare oltre 70 titoli Premium entro il prossimo anno

Embracer Group è diventato una forza importante da non sottovalutare in un periodo di tempo sorprendentemente breve e, con una raffica di acquisizioni negli ultimi anni, ha accumulato un gran numero di importanti sviluppatori ed editori del settore. Come ci si aspetterebbe, ciò porterà a un aumento significativo della produzione per l’azienda e per il lancio di titoli sviluppati dall’azienda. Nel recente briefing finanziario trimestrale della società, il CEO di Embracer, Lars Wingefors ha affermato che, tenendo conto di tutti gli sviluppatori che attualmente lavorano per la società, oltre 70 progetti di sviluppo premium saranno completati nel prossimo anno fiscale (entro aprile 2022), senza contare i titoli attualmente in lavorazione presso Gearbox e Aspyr, recentemente acquisiti. Di seguito riportiamo il commento di Wingefors:

Guardando al futuro, ora ci aspettiamo che il prossimo anno finanziario che terminerà a marzo 2022 diventi il ​​più forte della nostra storia, guidato da numerosi lanci significativi verso la seconda metà dell’anno. In totale, ci aspettiamo di completare più di 70 progetti di sviluppo di giochi premium con un valore di completamento totale compreso tra 2.500 e 3.000 milioni di SEK, secondo le stime del management al momento di questo rapporto. Ciò esclude qualsiasi aggiunta dalle transazioni annunciate il 3 febbraio con Gearbox, Aspyr ed EasyBrain. Di conseguenza, ora ci aspettiamo che il quarto trimestre, l’attuale trimestre che termina a marzo, avrà un’attività inferiore in termini di nuove versioni. Si stima che il valore dei giochi completati (lanciati) nel quarto trimestre sia compreso tra 120 e 140 milioni di SEK e tra 840 e 860 milioni di SEK per l’anno fiscale.

Della vasta gamma di giochi in sviluppo di Embracer Group, Biomutant è il più vicino alla data di lancio. Altri titoli in programma per il 2021 includono Evil Dead: The Game, Chorus, Chivalry 2 e King’s Bounty 2.