RetroN Sq è una console per giocare ai titoli per Game Boy sulla TV

Hyperkin è meglio conosciuto per la creazione di periferiche di gioco, ma crea anche cloni di console che ti consentono di giocare a giochi retrò con risoluzioni moderne. Ora sta rilasciando una nuova console retrò che ti permetterà di giocare ai giochi per Game Boy sulla tua TV. RetroN Sq (Square) di Hyperkin è una console che ti permetterà di giocare con cartucce Game Boy, GBC e GBA.

RetroN Square include un controller USB “Scout” cablato con una forma simile a un controller SNES. Invece di collegamenti video compositi, RetroN Sq si collega a un televisore tramite HDMI con giochi con risoluzione fino a 720p; c’è anche un interruttore che ti permetterà di cambiare le proporzioni su 4: 3 o 16: 9, a seconda delle tue preferenze. La console ti consentirà di giocare nativamente alle cartucce Game Boy e GBC, mentre i giochi GBA sono elencati come una “funzionalità beta”, ma non rileva quali giochi GBA sono compatibili. Il retro della console include uno slot per memory card, che consente di memorizzare il firmware per il sistema. So che il nome ufficiale del prodotto suggerisce che dovrebbe essere una console di forma quadrata, ma il design assomiglia più a un Nintendo GameCube compatto e colorato che riproduce rigorosamente le cartucce del Game Boy.

RetroN Sq di Hyperkin uscirà il 25 marzo per $ 75. Ma se sai già di volerne acquistare uno, puoi preordinare la tua unità sul sito web di Hyperkin. Il gadget è disponibile in due colori: “oro nero” e “spiaggia iper”.