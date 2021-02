Il più grande successo di Steam 2021 è Valheim

L’altro giorno, ho visto un gioco chiamato Valheim in cima alle classifiche di vendita di Steam Early Access, con recensioni estremamente positive. Polygon sembrava apprezzare il gioco di sopravvivenza a tema vichingo da $ 20, e ho pensato che anche agli amici potrebbe piacere. Non ero ancora pronto per impegnarmi – ho esitato un po ‘prima di provarci. Sai chi l’ha comprato mentre stavo prendendo una decisione? Un milione di altre persone. Il 10 febbraio, appena otto giorni dopo il lancio, lo sviluppatore indipendente Iron Gate ha annunciato che Valheim aveva già venduto 1 milione di copie. Cinque giorni dopo, Valheim ha raggiunto 2 milioni di vendite. Ecco alcuni altri fatti che potresti voler sapere:

Ora è stato il secondo gioco più giocato su tutto Steam a un certo punto, davanti a ogni gioco tranne Counter-Strike Global Offensive , ed è comodamente seduto al numero tre ora.

Ha già stabilito un record nella top ten per i giocatori simultanei su Steam con circa 392.000 lunedì , eliminando Grand Theft Auto V dalla top 10 della classifica.

È in cima alla lista dei migliori venditori di Steam durante i saldi del capodanno lunare di Steam di Valve, nonostante non abbia sconti.

La traiettoria di Valheim è diversa da qualsiasi cosa abbiamo visto prima. Il parallelo più vicino è forse PlayerUnknown’s Battlegrounds – che in modo simile è uscito da Steam Early Access, ha venduto una gran quantità di copie durante le vendite di Steam (anche senza essere in vendita), ha stabilito un record per il gioco Steam con il maggior numero di giocatori simultanei (3,2 milioni) che ancora si trova oggi e ha dato il via all’intero genere battle royale che ha generato Fortnite, Apex Legends, Call of Duty Warzone e altri ancora. Ma anche PUBG ha impiegato mesi per raggiungere il tipo di numeri che Valheim ha già ora, e questo è stato con un gioco che definisce il genere, pieno di azione, mangiarsi le unghie e adatto agli streamer che rende un orologio deliziosamente teso.

Valheim, al confronto, è lento e metodico. Fa parte di un genere consolidato di giochi di sopravvivenza in cui devi raccogliere e raccogliere, tagliare e scavare, cacciare e spellare, quindi costruire strumenti migliori per fare tutto in modo più efficiente più e più volte. Solo qui, sei anche un vichingo tosto che può (eventualmente) costruire fortezze e navi, stai dando la caccia agli dei per lo sport e stai esplorando una mappa sbalorditiva e gigantesca piena di paesaggi idilliaci, musica affascinante, un tocco di vissuto in mistero, e alcuni nemici che mi calpestano in modo abbastanza convincente da ricavarne una leggera atmosfera da Dark Souls. Oh, e quando abbatti gli alberi, cadono e colpiscono altre cose (come te) per danni enormi! Non invecchierà mai.

Come sottolinea Cass Marshall di Polygon, è anche incredibilmente accessibile e facile da imparare, ero convinto di non apprezzare i giochi di sopravvivenza a causa della loro meccanica tipicamente rigida, ma a Valheim tutto sembra avere un senso senza pensarci troppo. Non ho bisogno di passare anni a perforare alberi per costruire alcuni strumenti di base, non è necessario acquisire progetti (le ricette si sbloccano non appena trovi nuovi materiali) e non devo pianificare meticolosamente come voglio che la mia casa appaia prima di iniziare a costruire. Puoi demolire istantaneamente una parte di una struttura e rimborsare i tuoi materiali se non è del tutto corretto. In effetti, la componente di costruzione è abbastanza veloce ed intuitiva.

Non si sa quanto durerà la magia per i 2 milioni di giocatori del gioco e il conteggio, ovviamente. È stato tutto in discesa per Among Us su PC, che attualmente attira solo un decimo del suo numero massimo di 438.000 giocatori lo scorso settembre (anche se potrebbe essere ancora molto popolare sui dispositivi mobili). Ma immagino che il passaparola possa far andare avanti Valheim per un po’. Se Valheim riuscirà a resistere, aspettati di sentire il nome di questo gioco su molte labbra nei mesi a venire. Se la storia è indicativa, presto vedremo una serie di imitazioni, fake-out e tentativi di far giocare altri giochi più simili a questo, e potrebbe esserci molta pressione su Iron Gate per portare il gioco solo per PC, su console e anche mobile.