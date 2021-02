Mercoledì: arriva la serie Netflix di Tim Burton

Mercoledì Addams avrà la sua serie televisiva stand-alone. Ed in live-action. Ad annunciarlo – un po’ a sorpresa – è la piattaforma digitale Netflix che ha svelato lo sviluppo di una serie tv incentrata sul personaggio che debutterà prossimamente sul colosso digitale.

“A sorpresa” perché nessuno si aspettava una serie incentrata sulla sola (o, comunque, con protagonista assoluta) Mercoledì ma, tuttavia, sapevamo che Netflix stava sviluppando un qualche progetto televisivo live-action dedicato alla Famiglia Addams insieme a Tim Burton. E così è stato. Questo serial, infatti, è stato sviluppato dal regista dello storico Batman del 1989, che – per la prima volta – debutterà alla regia di una serie tv. La sceneggiatura è affidata al duo Al Gough – Miles Millar (Smallville), anche showrunner dello show, mentre gli episodi previsti sono otto. La produzione è affidata alla MGM, che detiene i diritti dei personaggi.

Come anticipa Netflix, la serie su Mercoledì “racconterà una storia di mistero costellata di indagini e soprannaturale e sarà incentrata su Mercoledì come studente della Nevermore Academy.” Teddy Biaselli di Netflix si è definito entusiasta per la serie, elogiando il duo di sceneggiatori che ha “pienamente centrato il tono ed il personaggio di Mercoledì” e la scelta di affidare la regia a Tim Burton, un filmaker “che ha esperienza nel raccontare storie di emancipazione incentrate sugli emarginati come Edward mani di forbice, Lydia Deitz e Batman“.

Al momento non c’è ancora una data di uscita fissata per il progetto. Ricordiamo che quest’anno è previsto un sequel del reboot animato sulla Famiglia Addams.