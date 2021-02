Paddington 3: il film ha il via libera

Paddington 3 è ufficialmente in fase di sviluppo, dopo essere stato ‘rumoreggiato’ per svariati anni senza veri e proprie novità ufficiali a riguardo. E’ Variety a confermarlo: il terzo capitolo sulle avventure dell’orsetto amato dai bambini ha il via libera ufficiale. StudioCanal, che ha sviluppato i film sul personaggio, ha confermato che “StudioCanal sta lavorando duramente ad un terzo film”.

La notizia era stata già anticipata, la scorsa settimana, dall’attore Hugh Bonneville che, ai microfoni di BBC Radio 2, si era lasciato andare e aveva affermato che c’erano stati passi in avanti circa un terzo film e che un annuncio era all’orizzonte. Paul King, regista dei precedenti due film, ha già dichiarato che non avrebbe diretto un Paddington 3, sebbene sarebbe rimasto coinvolto nel progetto – potenzialmente – in veste di produttore esecutivo. King è attualmente impegnato con Wonka, pellicola-prequel de La Fabbrica di Cioccolato, sviluppata per Warner Bros. Pictures.

Dettagli sul film, al momento, non ce ne sono ma StudioCanal dovrebbe sviluppare Paddington 3 insieme a David Heyman. I precedenti due film – un mix tra live-action e CGI – sono stati dei grossi successi al box-office mondiale incassando, rispettivamente, 280 milioni e 225 milioni di dollari. Paddington 2 è finito per deludere al botteghino statunitense in seguito alla bancarotta del 2017 della The Weinstein Company, distributore del film, in seguito alla condanna del suo fondatore Harvey Weinstein, che ha portato la produzione a dover vendere i diritti distributivi del film in corsa ad altri studios.