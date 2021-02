Animal Crossing New Horizons nuovi oggetti a tema Super Mario

Per celebrare il 35 ° anniversario di Mario, Nintendo aggiunge oggetti a tema Super Mario ad Animal Crossing New Horizons. Nuovi contenuti saranno disponibili il 25 febbraio, lo sviluppatore ha annunciato oggi. Nell’aggiornamento sono inclusi i costumi esclusivi di Mario e Luigi, nonché oggetti come bandiere e blocchi di Bowser per far sentire le isole un po ‘più in sintonia con l’idraulico baffuto. Un trailer pubblicato oggi insieme alle notizie offre uno sguardo impressionante sulle possibilità, dai classici oggetti a tema dungeon agli abitanti del villaggio che vanno in giro in costume. L’aggiornamento sarà disponibile gratuitamente.

Nintendo ha anticipato l’aggiornamento all’inizio di quest’anno, anche se arriverà un po ‘prima del previsto. Animal Crossing New Horizons continua a organizzare eventi in-game tutto l’anno per mantenere il gioco fresco. All’inizio di questa settimana, i giocatori hanno ricevuto contenuti di carnevale. Il gioco è stato lanciato lo scorso marzo, diventando un fenomeno culturale, in parte a causa della sua coincidenza temporale insieme ai blocchi pandemici in tutto il mondo.