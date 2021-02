Black Adam: Marwan Kenzari è nel film

Black Adam può aggiungere un altro attore nel suo cast. Come conferma il The Hollywood Reporter, l’attore Marwan Kenzari (Aladdin) è entrato a bordo del progetto in un ruolo top-secret. Ovviamente non è la prima volta che leggiamo il nome dell’attore associato a questo film: già The Illuminerdi, tempo fa, aveva confermato la volontà della Warner Bros. di ingaggiare l’attore per un ruolo nella pellicola, speculando sulla possibilità che potessse interpretare il personaggio del villain Ishmael Gregor.

Kenzari si unirà ad un cast guidato da Dwayne ‘The Rock’ Johnson che interpreterà il personaggio principale, per l’appunto Black Adam. Nel cast troveremo anche Aldis Hodge nei panni di Hawkman, Noah Centineo come Atom Smasher e Quintessa Swindell nel ruolo di Cyclone. Come è chiaro, dunque, il film fungerà anche da introduzione cinematografica per la Justice Society.

Black Adam è il secondo cinecomic della DC Comics ad essere sviluppato da New Line Cinema dopo il successo di Shazam!. Shazam! e il personaggio interpretato da The Rock, nei fumetti, sono rivali. La regia del progetto è affidata a Jaume Collet-Serra mentre la produzione dovrebbe iniziare ad aprile.

Questo sarà solo uno dei tanti nuovi progetti cinematografici della DC Comics che sta tentando di rilanciare il suo universo cinematografico grazie al Multiverso. Oltre all’annunciata Zack Snyder’s Justice League a marzo, sono attesi per i prossimi anni The Suicide Squad, Flash, Aquaman 2, The Batman e Wonder Woman 3 tra gli altri, senza contare le serie televisive attualmente in fase di sviluppo, tra le quali alcune – come Peacemaker o Gotham PD – che si collegheranno direttamente alla pellicole.