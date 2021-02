Django: arriva la serie ispirata al film di Corbucci

Django di Sergio Corbucci riceverà un adattamento televisivo proprio grazie a Sky. Il colosso della televisione satellitare aveva annunciato, da anni, l’interesse a sviluppare un progetto dedicato alla pellicola di Corbucci ma la produzione è rallentata e della potenziale serie tv se ne sono perse le tracce. Ora Sky annuncia ufficialmente l’arrivo della serie tv su Django che avrà il volto, questa volta, dell’attore Matthias Schoenaerts.

La serie televisiva sarà una Sky Original e una Création Originale CANAL+, e verrà prodotta direttamente in inglese da Cattleya, parte di ITV Studios, e da Atlantique Productions. Ad ora sono previsti dieci episodi dalla durata di sessanta minuti ciascuna. Le riprese del progetto sono previste a maggio mentre una sua data di rilascio non è ancora stata annunciata.

Django vedrà impegnata Francesca Comencini sia come regista dei primi episodi che come direttrice artistica del progetto. Creatori e sceneggiatori della serie sono Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli (Gomorra – La Serie), Francesco Cenni e Michele Pellegrini. Sky ha annunciato che due episodi sono stati scritti, però, daMax Hurwitz. La serie è stata descritta dal colosso come “un approccio inedito al genere western” con un taglio contemporaneo e psicologico.

La distribuzione della serie avverrà tramite Sky in Italia, Regno Unito, Irlanda, Austria e Germania mentre CANAL+ la proporrà in Francia, Benelux e Africa.