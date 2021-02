Constantine: la nuova serie è ufficiale

Constantine avrà veramente una nuova serie televisiva live-action. Il rumor, lanciato da The Illuminerdi qualche giorno fa, ha trovato conferma grazie all’autorevole Variety che ufficializza un serial televisivo ispirato al personaggio dei fumetti della DC Comics. Come già confermato da Illuminerdi, la serie fungerà da reboot televisivo per John Constantine e non vedrà il ritorno di Matt Ryan nella parte, il quale lo aveva interpretato in una serie stand-alone cancellata dopo una sola stagione e in altri progetti DC della The CW.

A differenza del report di The Illuminerdi, Variety non fa riferimento al prototipo di attore che lo studio vorrebbe per la parte (secondo i rumor, un attore di colore) ma conferma che la produzione punterà ad avere un attore molto giovane; confermato, inoltre, che questo nuovo Constantine sarà incentrato maggiormente sugli elementi horror del fumetto originale e meno su quelli religiosi.

La produzione è affidata alla Bad Robot di J.J. Abrams per la piattaforma digitale HBO Max, mentre Variety svela che Guy Bolton è stato ingaggiato come sceneggiatore di serie. A quanto pare, HBO Max punta a ciò che la Marvel ha tentato di fare con i suoi show di Netflix: realizzare serie stand-alone sui vari personaggi per poi arrivare ad un crossover stile The Defenders che li riunisce tutti. In questo caso, il colosso digitale realizzerà, con Bad Robot, serie incentrate sui singoli personaggi per poi vederli insieme nella serie-crossover Justice League Dark. Constantine sarà la prima serie ma, al momento, non ci sono date di uscita comunicate.