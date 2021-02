Fall Guys Ultimate Knockout arriverà su Xbox!

Il momento tanto atteso dai giocatori dell’universo Xbox, siano essi di Xbox One o Xbox Series X|S, è arrivato! Devolver Digital e Mediatonic, rispettivamente publisher e sviluppatore del battle royale Fall Guys Ultimate Knockout, hanno annunciato poche ore fa che l’opera approderà sui sistemi Xbox.

L’annuncio arriva tramite il blog ufficiale della console targata Microsoft, il quale rivela che la produzione tanto attesa e già disponibile su PlayStation 4 e PC arriverà nella stagione estiva, espandendo così la pool di giocatori già non indifferente di Fall Guys.

Cosa ne pensate? Siete contenti dell’annuncio? Fateci sapere, mentre qui vi lasciamo il link per il post con tanto di video e, in calce, potete trovare una descrizione del prodotto.

Fall Guys è un party game MMO in stile battle royale in cui oltre 60 giocatori si sfidano online, round dopo round, in un crescendo di caos finché non rimarrà un solo vincitore!

In Fall Guys: Ultimate Knockout, orde di giocatori si affrontano online, round dopo round, in un folle crescendo di caos finché non rimarrà un solo vincitore! Supera ostacoli bizzarri, sbaraglia avversari pronti a tutto e domina le rigide leggi della fisica mentre tenti di raggiungere la gloria. Saluta la tua dignità e preparati ad accettare fallimenti rocamboleschi nella tua ascesa verso il trionfo finale!

Pandemonio online massivo: tuffati in una serie di sfide travolgenti e funambolici percorsi a ostacoli insieme a schiere di avversari online, tutti con la voglia di farcela e di raggiungere il delirante round successivo.