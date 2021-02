Ghostrunner: ora disponibile una demo per le versioni console

Ghostrunner, titolo action di successo, candidato come “Action Game of 2020”, è disponibile su console e PC ma i publisher All in! Games e 505 Games hanno annunciato in queste ore che una demo è adesso disponibile per le versioni console.

Sicuramente questo è il momento di provare l’ottima produzione targata One More Level per chi ancora non avesse messo le mani sul titolo. La demo, fanno sapere i publisher, è attualmente disponibile su Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4. Per maggiori informazioni, potete visitare il sito ufficiale di Ghostrunner.