Square Enix annuncia il ritorno di Legend of Mana e SaGa Frontier

Square Enix è lieta di annunciare il ritorno di due amatissime saghe. Parliamo di Legend of Mana e SaGa Frotnier Remastered. I giocatori potranno divertirsi con delle versioni rimasterizzate di questi amatissimi titoli con varie migliorie, tra cui una grafica e un gameplay ottimizzati sia per la gioia dei fan di vecchia data che dei nuovi giocatori.

I giocatori in Europa potranno scoprire per la prima volta il quarto capitolo della serie Mana, Legend of Mana, che uscirà il 24 giugno. Mettendosi nei panni del protagonista, potranno partire all’avventura per trovare il mistico Mana Tree visto in sogno, per poi scoprire, però, che la mappa del mondo è in realtà vuota. Durante il viaggio otterranno dei manufatti speciali da piazzare sulla mappa per dare vita a città e dungeon tramite il sistema Land Creation. Ci sono vari modi per proseguire a seconda delle scelte che si fanno, in modo da avere un’esperienza di gioco più personale e unica che mai.

Legend of Mana avrà una grafica rimasterizzata, una colonna sonora riarrangiata e il minigioco “Ring Ring Land”, che sarà disponibile per la prima volta in occidente. Nel corso della loro avventura, i giocatori incontreranno un vivace cast di personaggi, affronteranno temibili mostri in combattimenti in tempo reale ed esploreranno il vasto mondo di Fa’Diel al ritmo della storia intramontabile di Legend of Mana.

Per quanto riguarda SaGa Frontier invece, i giocatori si metteranno nei panni di uno degli otto eroi di quest’avventura di ruolo tramite il sistema di scenari liberi. Ogni personaggio ha la propria storia e i propri obiettivi, ed esplorerà l’universo fantastico delle “Regions” in vari modi mentre scoprirà tecnologie, magie e mondi unici. Questa versione rimasterizzata si basa sugli scenari multipli della versione originale introducendo allo stesso tempo dei contenuti inediti, come la storia principale di Fuse e dei nuovi eventi per uno dei personaggi preferiti dai fan, Asellus.

I due titoli targati Square Enix saranno disponibili in date diverse. SaGa Frontier Remastered arriverà il 15 aprile, mentre Legend of Mana uscirà il 24 giugno, entrambi per PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch, cosa ne pensate della mossa dello sviluppatore e publisher nipponico?