Hitman 3: giocatori PC possono ora importare le location dai capitoli precedenti

Hitman 3, per quanto uscito solo un mese fa, è già un enorme successo per IO Interactive. Purtroppo però, come ormai ogni produzione ordierna, non è stata pubblicata senza problemi. Problemi che hanno principalmente intaccato i giocatori PC con l’uso della piattaforma Epic Games Store.

Poco tempo fa il team di sviluppo annunciò che il problema dell’importazione delle location dai precedenti capitoli sarebbe stata risolto e, come ogni buona software house farebbe, IO Interactive ha mantenuto la parola.

Infatti, tramite un tweet, il team ha dichiarato che i giocatori PC del terzo e conclusivo capitolo della saga del famoso Agente 47 possono tranquillamente importare le location da Hitman e Hitman 2, ovviamente senza alcun costo aggiuntivo, seguendo la guida ufficiale.

Ricordiamo che Hitman 3 è attualmente disponibile per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Inoltre, vi facciamo presente che lo studio ha già ben in mente cosa fare per il supporto post-lancio, come potete vedere qui.

💻✅

We're pleased to share that HITMAN 3 PC players can now import locations from HITMAN 1 and HITMAN 2 at no additional cost.

Follow the official 3-step guide here: https://t.co/NBq08j7C9J pic.twitter.com/1vbG5dpSIq

— IO Interactive (@IOInteractive) February 18, 2021