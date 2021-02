Legends of Runeterra: ecco l’espansione Gli imperi degli Ascesi!

Oggi, Riot Games ha deciso di dare ai giocatori un assaggio de Gli imperi degli Ascesi, l’imminente espansione (la più grande!) di Legends of Runeterra, il popolare gioco di carte collezionabili free-to-play (qui la nostra recensione). Il nuovo trailer cinematico dell’espansione, che potrete apprezzare in calce alla notizia, ci mostra un adrenalinico inseguimento in un panorama desertico e l’incontro con due impressionanti e potentissime divinità egizie.

Gli imperi degli Ascesi aggiungerà 110 nuove carte a Legends of Runeterra, tra cui nove campioni e una nuova regione, Shurima, una vasta, mistica, brutale e antica landa desertica, dove un tempo sorgeva il più potente impero di Runeterra, crollato molto tempo fa. I giocatori potranno scoprire la nuova espansione a partire dal prossimo 3 marzo. In vista dell’uscita, Riot Games svelerà quotidianamente le nuove carte dell’espansione attraverso i suoi canali social.

Il gioco di carte collezionabili, uscito in open beta lo scorso gennaio 2020 prima della release ufficiale dell’aprile 2020, ispirato all’universo di League of Legends, il capolavoro MOBA di Riot Games, Legends of Runeterra ha ottenuto un buon successo tra i giocatori, guadagnandosi anche il premio come Miglior Gioco per iPad dell’anno nel 2020.

Gli imperi degli Ascesi sarà la terza espansione del gioco dopo Alte Maree, arrivato al lancio, e soprattutto La chiamata della montagna, che con tre set, tra agosto e dicembre dello scorso anno, ha introdotto nell’universo del gioco oltre 160 nuove carte.

Riot Games ha deciso di puntare forte su questo titolo, avviando anche, lo scorso ottobre, un programma Esport. Legends of Runeterra è disponibile su PC e su dispositivi mobili iOS e Android.