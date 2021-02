Silent Hill: il reboot in sviluppo da un noto developer nipponico?

Negli ultimi tempi il nome di Silent Hill è tornato prepotentemente protagonista delle cronache videoludiche dopo che l’insider DuskGolem aveva affermato che il remake del classico horror si sarebbe fatto al 100%. Inoltre oggi Bloober Team, il developer che ha creato The Medium (qui la nostra recensione), ha affermato di aver lavorato a un titolo horror nel corso di tutto l’anno “con un famoso publisher di videogame”, e questo non ha fatto che infiammare le speculazioni dei fan sulla possibilità che lo studio polacco potesse essere in qualche modo legato al reboot dell’amata saga horror nipponica.

Ma un altro report di VGC afferma che Konami avrebbe affidato lo sviluppo del reboot di Silent Hill a un “importante developer giapponese“, in grado di realizzare un titolo fuori dagli schemi che ci si aspetterebbero per questa serie horror e che verrà rivelato durante l’estate.

Come lo stesso report di VGC afferma comunque, questo non significa che Bloober Team non sia impegnata nello sviluppo di Silent Hill. Al contrario, molte voci all’inizio dello scorso anno davano per quasi certo il fatto che Konami avesse contattato parecchi team di sviluppo diversi, e che ci fosse più di un titolo in ballo. È quindi possibile che ci siano ben due titoli in lavorazione, presso due case di sviluppo diverse, pronti a fare il loro ingresso nella fortunatissima serie horror.

Del resto la notizia di un possibile reveal di Silent Hill durante l’estate era stata ampiamente anticipata dal compositore Akira Yamaoka, che in un’intervista, poi rimossa, aveva affermato che il gioco sul quale stava lavorando, e che sarebbe stato svelato proprio nell’estate del 2021, era “proprio quello di cui sperate di sentir parlare”.

A noi non resta che cercare di unire i pezzi, le voci, i sussurri, i frammenti d’informazione che abbiamo a disposizione, mentre restiamo in attesa di novità! Per scoprirle anche voi, continuate a seguirci, sempre su Gamesvillage.it!