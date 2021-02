Bloober Team lavora a un horror per un “publisher famoso”

È passato meno di un mese da quando The Medium, l’ultima fatica dello studio di sviluppo polacco Bloober Team, è uscito sul mercato, incontrando il favore della critica (qui la nostra recensione) e del pubblico, ma il developer non sembra riuscire a stare fermo neppure un solo minuto.

Infatti, dopo aver annunciato, all’inizio di febbraio, di aver iniziato un nuovo “grosso” progetto, il CEO di Bloober Team, Piotr Babieno, in un’intervista rilasciata a GameIndustry, ha fatto alcune dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione di tutti gli appassionati del genere horror. Stando alle parole di Babieno infatti, sembra che il developer polacco sia al lavoro da più di una anno su un progetto in collaborazione con un “famosissimo publisher di videogiochi”:

“In effetti, abbiamo lavorato per più di un anno su un altro progetto, un’altra IP horror, e l’abbiamo fatto con un publisher molto famoso. Non posso dirvi chi. Non posso dirvi quale sia il progetto, ma sono abbastanza sicuro che quando a gente capirà che ci stiamo lavorando, saranno fuori di sé dall’emozione”



Visti anche i tantissimi leak che stanno circolando in questo periodo, il pensiero dei fan è immediatamente corso a Silent Hill, una delle serie horror più amate di sempre dai videogiocatori, che sembra rispondere perfettamente a tutte le caratteristiche citate nell’intervista da Babieno.

Silent Hill è infatti una IP appartenente a un publisher famosissimo come Konami ed è, da oltre un anno, tra i titoli più attesi dalla platea dei videogiocatori. Un altro report però sostiene che il reboot del titolo sarebbe in sviluppo presso un noto developer giapponese. Le due notizie non si escludono però a vicenda: è possibilissimo che Konami abbia deciso di affidare più di un titolo della serie a sviluppatori diversi.

Un ulteriore elemento a favore di un possibile coinvolgimento di Bloober Team potrebbe essere Akira Yamaoka, il compositore di Silent Hill che ha lavorato con il developer polacco per The Medium. In una recente intervista, poi rimossa, il compositore aveva affermato che il prossimo titolo a cui ha collaborato, e che verrà rivelato in estate, sarà “quello di cui tutti volete sapere qualcosa”.