Dragonball Super: Toriyama spiega le origini del Super Saiyan God

Una delle principali novità introdotte dal manga e dell’anime di Dragonball Super è stata una nuova forma del Super Saiyan capace di concedere a Goku e Vegeta (gli unici ad averla raggiunta finora) poteri praticamente divini: il Super Saiyan God (poi evolutosi anche in Super Saiyan God Super Saiyan, o Super Saiyan Blue). L’idea, in fondo, è perfettamente in linea con la tradizione di Dragonball Z, che aveva basato i suoi archi narrativi sull’arrivo di nuovi villain sempre più potenti e sugli sforzi compiuti dai guerrieri Z (e principalmente da Goku) per superare loro stessi e raggiungere nuove trasformazioni sempre più devastanti.

Dopo la saga di Majin Buu, che aveva chiuso il manga di Toriyama, era solo questione di tempo prima che si cominciassero a tirare in ballo i poteri divini, cosa che è stata puntualmente fatta nel film del 2013 Dragonball Z La battaglia degli Dèi, il lungometraggio in cui il Super Saiyan God ha fatto il suo esordio. Eppure ciò che i fan hanno sempre criticato di quell’idea è stato il design scelto per rendere la trasformazione.

Molti infatti sono rimasti stupiti dal fatto che la trasformazione in Super Saiyan God non fosse altro che la forma base di Goku con dei diversi colori. E anzi, il nostro eroe sembra anche più snello e meno muscoloso nella sua forma divina rispetto a quella normale. Una scelta che Toriyama ha preso consapevolmente, spiegando anche, in un’intervista, il perché:

“Non mi piaceva l’idea che Goku diventasse sempre più macho, o che avesse una trasformazione appariscente, così ho voluto fare un cambiamento di rotta. Solo che, dal punto di vista visivo, un Goku che non avesse mostrato nessun cambiamento sarebbe stato difficile da comprendere, e così ho cambiato soltanto il colore dei suoi capelli e dei suoi occhi”

Una decisione, quella di Toriyama, che sembrerebbe sensata: se le trasformazioni in Super Saiyan avessero continuato a seguire la logica di una crescita muscolare sempre maggiore, ben presto il fisico dei nostri eroi sarebbe stato graficamente difficile da gestire per l’autore.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono le trasformazioni in Super Saiyan God scelte da Toriyama? Vi ricordiamo che l’anime di Dragonball Super è fermo dal 2018 ma che, secondo alcune voci, potrebbe tornare nel 2023, mentre il manga scritto e disegnato da Toyotaro, sta proseguendo con il nuovo arco narrativo di Granolla il Sopravvissuto.