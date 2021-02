Punisher & Jessica Jones: i diritti sono tornati alla Marvel

Punisher e Jessica Jones sono tornati a casa. Stando al report di The DisInsider, i diritti live-action dei due personaggi sono ufficialmente tornati in mano ai Marvel Studios dopo essere stati in mano a Netflix per un paio di anni. Questo non vuol dire che la Marvel ha piani cinematografici o televisivi per loro, ma sicuramente essendo due personaggi molto amati dai fan non tarderà tantissimo prima di rivederli in azione.

Netflix ha già ottenuto da Netflix i diritti dei personaggi di Daredevil, Iron Fist e Luke Cage, con i relativi comprimari e villain. Se per Cage e Danny Rand non dovrebbero esserci piani conosciuti, sembra che, per il personaggio di Daredevil, ci sia un futuro immediato: dovrebbe apparire in Spider-Man 3 – sempre stando ai rumor, naturalmente – sempre con il volto di Charlie Cox.

La Marvel Entertainment, come divisione Marvel Television, aveva ceduto i diritti esclusivi dei personaggi di Punisher e gli altri per realizzare alcune serie tv. Alcune di queste – come Daredevil o lo stesso Punisher – sono state popolari e molto apprezzate, altre (come Luke Cage ed Iron Fist) un po’ meno. Ora non resta che capire se il Punitore e Jessica Jones torneranno o meno nel Marvel Cinematic Universe e, in tal caso, se i Marvel Studios procederanno con un recasting o un soft-reboot con gli stessi attori.