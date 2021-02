Magic Legends: presentato il sistema di equipaggiamento

Con l’avvicinarsi della data dell’Open Beta di Magic Legends, che sarà disponibile gratuitamente su PC a partire da marzo, Cryptic Studios ha presentato il nuovo sistema di equipaggiamento: inizialmente, gli sviluppatori avevano pianificato di implementare la progressione del personaggio attraverso incantesimi e artefatti di diverse rarità, ma il feedback durante il test Alpha del gioco li ha convinti a introdurre un sistema di bottino adeguato.

Magic: Legends Core Mod ed Adaptive Mod

Gli equipaggiamenti in Magic: Legends saranno disponibili in quattro rarità: Comune, Non comune, Raro e Raro mitico, proprio come nella versione del GCC (Gioco di Carte Collezionabili) Magic: The Gathering, che riempiranno una varietà di slot per potenziare il tuo Planeswalker.

L’equipaggiamento avrà bonus sulle statistiche che miglioreranno l’abilità di combattimento e la sopravvivenza del tuo Planeswalker: è possibile migliorando l’aumento della potenza del danno, la riduzione del danno specifica del colore del mana, il furto di anime per consumare la forza vitale dei nemici caduti.

Tutta l’attrezzatura che raccogli ha anche un singolo Core Mod, così come uno o più Adaptive Mods. I Mod principali sono fissi e non possono essere sostituiti, mentre gli Adaptive Mod possono essere scambiati: collezionare equipaggiamenti permette di migliorare le tue skin parlando con The Tailor.

Per migliorare la tua collezione di equipaggiamento, non è necessario vendere i pezzi in più dell’equipaggiamento, perché possono essere usati per sbloccare un nuovo Mod adattivo o per permetterti di guadagnare un materiale di aggiornamento per quella specifica attrezzatura, ma possono essere utilizzati per migliorare le statistiche di un Mod. La raccolta di nuove attrezzature sbloccherà anche nuove opzioni di skin a cui è possibile accedere tramite l’NPC Tailor, disponibile nell’area Hub di ogni regione.