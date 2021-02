Cyberpunk 2077: Harder Gameplay diminuisce i bonus di gioco

Cyberpunk 2077 della CD Projekt Red, non è esattamente un gioco impegnativo, anche al livello di difficoltà più alto, ma una nuova mod che è stata pubblicata online tenta di risolvere questo problema con alcune modifiche al gameplay. La mod Harder Gameplay è disponibile in due diverse versioni che cambiano i bonus che si ottengono migliorando gli attributi. Ciò impedisce a V di diventare troppo potente, soprattutto se il giocatore si impegna in molti contenuti secondari. Puoi scaricare questa nuova mod da Nexus Mods. Di seguito una panoramica delle modifiche:

ogni BONUS che ottieni è ridotto, Resistenza, Salute, Danno corpo a corpo, Danno critico, Probabilità critica, Tempo di memoria e caricamento, Evasione,

Velocità di ricarica, Velocità d’attacco, Tempo di mira mirino. Qualunque siano gli attributi e le abilità che ti danno è ridotto, solo alcuni valori rimangono intatti.

Le modifiche sono per lo più 0,33-0,5-0,66-100-150-200% a giudicare dall’esperienza di gioco, anche nota come ipotesi.

Le numerose mod che sono state pubblicate finora introducono nuove opzioni di personalizzazione del personaggio, una fotocamera in terza persona , nuove meccaniche di gioco e persino tentano di migliorare il gioco ottimizzazione. Di seguito una panoramica sul titolo della CD Projekt Red:

Cyberpunk 2077 è una storia di azione e avventura open-world ambientata a Night City, una megalopoli ossessionata dal potere, dal glamour e dalla modificazione del corpo. Giochi nei panni di V, un fuorilegge mercenario che insegue un impianto unico nel suo genere che è la chiave dell’immortalità. Puoi personalizzare il cyber ware, le abilità e lo stile di gioco del tuo personaggio ed esplorare una vasta città dove le scelte che fai danno forma alla storia e al mondo che ti circonda:

Diventa un cyberpunk, un mercenario urbano dotato di potenziamenti cibernetici e costruisci la tua leggenda per le strade di Night City.

Entra nell’enorme mondo aperto di Night City, un luogo che stabilisce nuovi standard in termini di grafica, complessità e profondità.

Accetta il lavoro più rischioso della tua vita e cerca un prototipo di impianto che è la chiave dell’immortalità.

Cyberpunk 2077 è ora disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X e S.