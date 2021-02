Monster Hunter: settimana di eventi live streaming a marzo

Per festeggiare la Monster Hunter Anniversary Week , la Capcom ha programmato tre giorni di eventi speciali in live streaming per il mese di marzo. Per maggiori informazioni seguite il sito ufficiale qui. Di seguito riportiamo il programma:

Di seguito riportiamo una panoramica del gioco:

Monster Hunter è ambientato nel piccolo Kamura Village, descritto come un villaggio sereno, noto per la sua Tatara Steel, contiene varie strutture essenziali per i cacciatori, come la Fucina. Avrai accanto un nuovo animale domestico: i cohoot, descritti come animali domestici popolari a Kamura, amati per la loro natura affettuosa e intelligente. Oltre a fornire il conforto tanto necessario ai cacciatori, aiutano anche nelle missioni mostrando le posizioni dei mostri. Tra una missione e l’altra, puoi vestirli con abiti fantasiosi, quindi assicurati di dare loro l’attenzione quotidiana che meritano.

Saranno disponibili ben quattro strutture nel villaggio: Gathering Hub, Hub Prep Area, Buddy Plaza e Training Area. Le strutture nel villaggio di Kamura possono essere utilizzate da un massimo di 4 cacciatori contemporaneamente durante una sessione multiplayer. Puoi parlare e divertirti con altri cacciatori mentre sei ancora nel villaggio!

Sarà disponibile l’evento Rampage, definito come un evento catastrofico in cui innumerevoli mostri attaccano il villaggio tutti in una volta. Le persone hanno vissuto nella paura fin dai tempi antichi, ma nessuno sa perché si verifica. Anche Kamura è stata vittima di questo fenomeno numerose volte, e soprattutto la Furia avvenuta 50 anni fa è arrivata quasi a spazzare via l’intero villaggio. Nell’evento, I cacciatori hanno il compito di affrontare orde di mostri usando le loro armi, installazioni di caccia e la nuova funzione Wyvern Riding, per impedire loro di sfondare.