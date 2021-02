Epic Games Store: sono disponibili gratuitamente Rage 2 e Absolute Drift

Questa settimana, i giochi gratuiti di Epic Games Store sono lo sparatutto in prima persona open world Rage 2 e il gioco indie Absolute Drift. Rage 2 è un open world sparatutto in prima persona che offre un’esperienza unica e coinvolgente.

Absolute Drift, è un gioco di corse arcade top-down in cui dovrai padroneggiare l’abilità peculiare del drifting. Il titolo è un’esperienza di guida come nessun altro: viaggia da apprendista a maestro vagabondo mentre affini le tue abilità in uno splendido mondo minimalista, spingiti al limite su piste alla deriva e strade di montagna selvagge mentre lavori per sbloccare trofei ed eventi d’élite.

Puoi competere contro i fantasmi dei migliori giocatori del mondo o affinare le tue abilità superando il tuo fantasma. Rilassarti con oltre 3 ore di musica elettronica originale di C41 e NYTE mentre metti alla prova le tue abilità di guida ad ogni svolta fino a quando finalmente padroneggi l’arte della deriva. Di seguito trovi le caratteristiche principali:

Guida e personalizza fino a 6 auto da drift.

3 modalità di gioco: Driftkhana, Drifting e Mountain Drifting con 34 livelli.

5 aree free roaming, ciascuna con livelli e temi unici, dagli aeroporti e moli a una metropoli galleggiante.

Classifiche online, replay e auto fantasma. Visualizza le piste dei tuoi amici o le migliori al mondo!

più di tre ore di musica elettronica e Drum & Bass puliti di C41 e Nyte.

Sia Rage 2 di id Software che Absolute Drift di Funselektor Labs possono essere aggiunti permanentemente alla tua libreria fino a giovedì 25 febbraio, quando Sunless Sea prenderà il loro posto come gioco gratuito della prossima settimana su Epic Games Store.