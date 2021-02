The Sims 4 Fenomeni Paranormali Recensione: The Medium e i Ghostbusters si incontrano!

Cosa succede quando i fantasmi vengono evocati e finiscono per infestare le nostre case? Beh, è una domanda abbastanza bizzarra, ma che in molti si saranno chiesti almeno una volta nella vita, magari dopo aver guardato un film sui Ghostbusters o su Casper… o dopo aver giocato a The Medium. Ma, insomma, diciamo che altrimenti non ci verrebbe in mente di pensare a qualcosa del genere. Nonostante tutto però, l’idea che non siamo soli e che esiste qualcosa oltre la morte ci rasserena da una parte e ci inquieta dall’altra. Grazie a questa incognita che trascende tempo e spazio, durante i secoli, vari popoli hanno cercato di trovare una risposta al quesito che attanaglia qualsiasi essere umano. Ma quindi, esiste qualcosa dopo la morte? Partiamo dal presupposto che Electronic Arts, con il nuovo Stuff Pack chiamato The Sims 4 Fenomeni Paranormali non placa le nostre domande… ma almeno ci fa divertire con delle novità spettrali. Uscito ormai da qualche giorno questo piccolo DLC introduce delle mini-aggiunte che i grandi appassionati non potranno farsi scappare. E tutti gli altri? Un buon compromesso è quello di valutare se conviene acquistare subito questo Pack o aspettare qualche bundle in offerta. In ogni caso, come ormai saprete, i contenuti degli Stuff non sono immensi, ma fanno il loro dovere per arricchire l’esperienza. E, diciamocelo, stavamo un po’ tutti aspettando che gli spiriti invadessero anche questo quarto capitolo. Senza ulteriori indugi sediamoci davanti alla tavola ouija, teniamoci per mano e chiamiamo insieme i fantasmi!

Cos’è The Sims 4 Fenomeni Paranormali?

Che cos’è The Sims 4 Fenomeni Paranormali? Per i neofiti c’è da specificare che i DLC del life simulator firmato EA differiscono tra loro per prezzo, contenuto e nomenclatura. In questo caso stiamo parlando di un “mero” Stuff Pack. Perché abbiamo usato il termine “mero”? Invece di apportare dei veri e propri cambiamenti al gemplay e alle location di gioco, questi pacchetti aggiungono piccole chicche che gli hardcore gamer amanti di The Sims non potrebbero mai farsi sfuggire. Nell’arco del 2020 abbiamo potuto gustare DLC più corposi come Oasi Innevata, dove addirittura veniva creata una nuova area da poter esplorare, con tante novità anche a livello di personalizzazione e di abilità che ogni nostro alter ego poteva avere. In questo caso sfortunatamente non è così, ma almeno alcuni di noi potranno finalmente diventare dei medium. Ebbene sì, avete sentito tutti: nel nuovo Stuff Pack si può interagire con gli spiriti ed essere noi stessi dei fantasmi per un breve lasso di tempo. Sbizzarritevi, quindi, a comunicare con degli spiritelli pucciosi e birichini o a impossessare voi stessi dei mobili in casa per spaventare i coinquilini che, ovviamente, non sapevano nulla della tavola spiritica che tenevate in camera!

Entriamo un po’ più nello specifico. C’è poco da raccontare, ma tenteremo di analizzare questo pacchetto con la stessa passione e professionalità impiegate per gli altri. Prima di tutto va detto che, a differenza di Oasi Innevata o Viaggio a Batuu, Fenomeni Paranormali non è proprio originale come idea. Avevamo già potuto vedere e provare qualcosa del genere con The Sims 3. È un problema? No, se siete amanti delle avventure dell’orrore; sì, se lo avevate già giocato o se non vi piace il genere. Questo perché c’è poca carne al fuoco e il barbecue piange, proprio come il piatto e il nostro spirito da fan. Chiariamoci, sono presenti alcuni mobili o oggetti davvero inquietanti che, in mano ai più creativi, sapranno regalarvi tante case infestate nella libreria online… ma per il resto? Per il resto abbiamo delle misere novità tra abilità, carriera, look e stati d’animo.

Per quanto riguarda le skill del nostro Sim, possiamo diventare degli effettivi medium che parlano con gli spiriti e che possono persino chiamarli nel mondo dei vivi per fare regali o per vendere la propria anima. Ad un certo livello di maestria possiamo persino diventare noi stessi dei fantasmi e impossessarci di mobili o oggetti per spaventare gli altri personaggi o per distruggere qualcosa. L’unico problema è che in poco tempo si diventa dei veri e propri maestri, soprattutto se siete già miliardari o se non lavorate. Dopo qualche giorno ci trasformiamo in medium professionisti in grado di organizzare sedute spiritiche con amici e di invocare persino creature dall’oltretomba. In effetti, forse una delle poche aggiunte di rilievo è Ossilda, una cameriera scheletrica molto simpatica e flirtante con cui ci siamo divertiti ad amoreggiare e a tradire gli altri. Possiamo persino farla giacere accanto a noi dopo un bell’appuntamento a base di coccole e bacetti; dopotutto San Valentino è appena passato e, diciamocelo, Ossilda sa essere molto sensuale con quelle ginocchia tutte ossa!

Date il benvenuto all’Investigatore Paranormale!

Vi avevamo accennato anche di una nuova carriera che è possibile intraprendere all’interno di The Sims 4 Fenomeni Paranormali. Si tratta di un ramo del tutto inedito per i freelance, dal nome Investigatore Paranormale. Come con altri tipi di impieghi dinamici, è possibile assistere e quindi giocare queste parti, oppure far andare il nostro Sim al lavoro senza la nostra supervisione. Ma vi perdereste tutto il divertimento, ve lo assicuriamo. Una volta iniziato a lavorare come libero professionista, potremo cominciare ad aiutare il vicinato ogniqualvolta ci sia uno spettro un po’ troppo vivace a disturbare la quiete. Ci sono tre gradi di difficoltà per cimentarci nelle migliori avventure spettrali. Dopo aver accettato un incarico, proprio come avviene per i Detective del Dipartimento di Polizia, ci dovremo dirigere nel lotto infestato per purificarlo. Ovviamente, in base alla nostra bravura con i fantasmi sarà più o meno complicato come lavoro. Dovremo rassicurare i poveri clienti, far placare gli spiriti più infuriati e ripulire la zona calciando bambole inquietanti o lavando via dei simboli mistici. A fine evento poi, verremo ricompensati con dei soldini e degli oggetti premio da poter collocare nella nostra abitazione o vendere al miglior offerente per arricchire le nostre tasche o la nostra Fama.

Ma per il resto non c’è molto altro da dire. La maestria del ramo da medium si completa al quinto livello, quindi in pochissimo tempo; i mobili per casa dopo un po’ finisco e sono davvero risicati; e gli stati d’animo… beh, quelli ci hanno interessato parecchio. Ogni volta che salta fuori un nuovo DLC c’è sempre qualche stramba faccia che il nostro Sim inizia a fare e anche stavolta il team di sviluppo si è superato. Durante i primi tentativi con la tavoletta spiritica il personaggio potrà spaventarsi o addirittura ispirarsi, dopo aver sentito una canzoncina inquietante accompagnata dalla risata di un bambino. Nelle fasi più estreme potrebbe persino concentrarsi e risultare ancora più forte nel chiamare questi fantasmini. Dopo aver fatto un party spettrale però, cercate di avere un medium abbastanza potente da riuscire a placarli per purificare la casa infestata. Altrimenti dite addio ai vostri soldi che verranno spesi in bollette salatissime dal retrogusto amaro e paranormale.

In conclusione, ci teniamo a ripetere che, nonostante i pochi contenuti aggiunti, The Sims 4 Fenomeni Paranormali resta uno Stuff Pack nella media. Non grideremo al miracolo (o al fantasma, in questo caso) e neanche al fallimento. L’unico consiglio che ci sentiamo di dare è quello di ponderare l’acquisto repentino o di attendere un’offerta più interessante. In questo momento lo trovate al prezzo normale di 9,99 € che, come costo per un pacchetto di The Sims 4, non è affatto male… ma si può fare di meglio.