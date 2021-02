Crusader Kings 2 tutti i DLC disponibili come abbonamento mensile

È una verità lapalissiana comune che i giochi di Paradox non diventino davvero buoni fino a quando non si espandono in profondità. Ma se non sei sicuro di quale dei tanti DLC di Crusader Kings 2 valga la pena conservare, Paradox ora ti permetterà di provare il lotto per un modesto abbonamento mensile. CK2 ha acquisito una buona quantità di supporto post-lancio dal 2012, con 13 espansioni principali e dozzine di unità in più, ritratti, pacchetti musicali e in altro modo riempiendo la pagina del negozio del gioco: un intero $ 310,70 / £ 232,50 di materiale aggiuntivo. Parlando in un post sul forum, Paradox ammette che raccogliere CK2 a questo punto è una proposta scoraggiante e spera di fornire una porta più accessibile nella simulazione feudale.

“Con così tanti contenuti aggiuntivi disponibili, il costo per i nuovi giocatori di Crusader Kings II può sembrare proibitivo o intimidatorio. Questo è un modo conveniente per i giocatori di sperimentare l’intero catalogo di Crusader Kings II senza dover valutare quali oggetti preferirebbero acquistare.”



Disponibile su Steam per £ 4 / $ 5 al mese, gli abbonati avranno immediatamente accesso a tutti i contenuti CK2 rilasciati. Smetti di pagare e perderai l’accesso a tutto tranne che al gioco base, che è free-to-play da ottobre 2019. Paradox dice che sta cercando di portare un abbonamento simile agli altri suoi giochi in futuro. I DLC saranno ancora disponibili per l’acquisto a prezzo pieno, ma questa sembra un’opzione utile per le persone paralizzate dall’eccesso di DLC acquisito dai giochi dello studio.