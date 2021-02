Bungie vuole espandere Destiny 2 in ‘media aggiuntivi’

Lo studio Bungie di Destiny 2 sta compiendo grandi passi verso il futuro, tra cui una “vasta espansione” del suo quartier generale a Bellevue, Washington, l’apertura del suo primo ufficio internazionale ad Amsterdam, nuove aggiunte al suo consiglio di amministrazione e … questo è la parte a cui teniamo veramente: prevede di espandere Destiny in “supporti aggiuntivi“. Inoltre, sta ancora pianificando di rilasciare almeno un nuovo gioco non Destiny entro i prossimi quattro anni. “Gli ultimi anni sono stati un momento di enorme crescita e opportunità per Bungie”, ha affermato il CEO Pete Parsons. “Ospitiamo alcuni dei talenti più brillanti e migliori del settore e non vediamo l’ora di espandere il nostro pool di talenti quest’anno e aumentare le risorse per supportarli”. L’espansione della sede di Bungie sarà più che raddoppiata, il che la aiuterà ad “aumentare l’impegno per lo sviluppo a lungo termine di Destiny 2, raccontare nuove storie nell’universo di Destiny e creare mondi completamente nuovi in ​​futuro. IP annunciati. “

Il perseguimento di questo obiettivo vedrà anche alcuni cambiamenti nella leadership di Destiny: il vicepresidente di Destiny Universe Mark Noseworthy e il produttore esecutivo creativo Luke Smith sono stati nominati “per supervisionare e preparare l’espansione dell’Universo di Destiny in ulteriori media”, suggerendo che Bungie potrebbe essere alla ricerca per espandersi in film o televisione. Bungie ha anche ripreso il suo piano, menzionato per la prima volta da Parsons nel 2019, di avere almeno un gioco non Destiny operativo entro il 2025. “Bungie ha nominato Jonny Ebbert (Chief Creative Officer) e Zach Russell (General Manager, Incubation) per costruire e guidare la visione creativa e le fondamenta per i mondi futuri di Bungie insieme alla prossima generazione di leader di Bungie, con l’intenzione di portarne almeno una nuova IP sul mercato prima del 2025 “, dice l’aggiornamento. “Jason Jones (Chief Vision Officer) assume un ruolo di confronto con i talenti per aiutare la massima leadership creativa di Bungie a liberare il loro pieno potenziale in azienda“. Il destino è un successo in corso e se il Mandalorian può avere uno show televisivo di successo, non c’è motivo per cui il Guardian non possa farlo, ma è quella promessa di “nuova IP” che non vedo l’ora. Per tutti gli scopi pratici, Bungie ha realizzato due giochi negli ultimi due decenni – Halo e Destiny – e sono sinceramente curioso di cosa succederà quando deciderà di allargare un po ‘le sue ali creative.