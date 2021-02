Zack Snyder chiarisce il ruolo di Catwoman nel DCU

Zack Snyder, in occasione dell’imminente lancio della sua ‘Snyder Cut‘ di Justice League, si è ritrovato a parlare di molti argomenti inerenti a quell’Universo Cinematografico DC Comics che ha aiutato a lanciare. Tra queste discussioni c’è stato anche un chiarimento che riguarda il personaggio di Catwoman che, nel cosiddetto ‘DCU’ (o DCEU), non è mai apparsa realmente ma che potrebbe essere stata coinvolta nel passato di uno dei personaggi di punta: Batman.

Durante un’intervista con un canale Youtube a lui dedicato, Zack Snyder ha dovuto chiarire delle sue precedenti dichiarazioni sul personaggio di Selina Kyle che, per lui, è stata sposata con Bruce Wayne. Messo dinanzi le sue stesse dichiarazioni, Snyder ha cercato di chiarire: “devo riguardare meglio ciò che ho detto su Selina Kyle perché non sono sicuro al 100% che sia corretto o meno. Qualcuno me lo ha già fatto notare e voglio dirvi forse le mie parole sono state mal interpretate… ma non credo che… voglio chiedere scusa, non credo che Bruce e Selina fossero sposati nel DCU”.

Zack Snyder ha continuato: “credo che ci sia stata una relazione con Selina Kyle. E credo sia stata quella più vicina ad essere una vera relazione per Bruce, almeno parlando di affinità con qualcuno. Ma penso fossero entrambi troppo ‘feriti’ per essere sposati o avere una relazione che noi chiameremmo ‘tradizionale’. Il filmaker afferma che un altro rapporto importante per il suo Batman è quello con il Joker: “credo che il suo rapporto con Joker sia una parte importantissima del suo arco narrativo… quel che è accaduto a Robin e quel capitolo della sua vita, penso sia una parte importante di ciò che lo ha reso quel che è oggi”.