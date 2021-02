Barney protagonista in Black Mesa Blue Shift

Un nuovo gruppo che si fa chiamare HECU Collective ha iniziato a lavorare su una revisione simile per l’espansione Blue Shift di Half-Life sviluppata da Gearbox. Chiamato Black Mesa Blue Shift, utilizzerà le risorse di Black Mesa e sarà sviluppato nello stesso stile, e come Black Mesa sarà pubblicato in capitoli. Non è chiaro quanto sia avanti lo sviluppo a questo punto, ma il team ha condiviso alcune schermate e ha detto che spera di annunciare presto una demo. E ha una certa esperienza sul campo, avendo precedentemente rilasciato le mod di Black Mesa Black Ops e Azure Sheep. L’originale Half-Life Blue Shift è uscito nel 2001 e ha seguito le avventure della guardia di sicurezza del Black Mesa Research Facility Barney Calhoun mentre usciva dalla struttura condannata. Non è stato un grande successo, affrontando critiche per essere troppo breve e prevedibile, ma è riuscito a trasformare un anonimo NPC scassino della sicurezza in un personaggio di supporto importante e memorabile.

È interessante notare che questa non è la prima volta che qualcuno corre a Black Mesa Barney: quell’onore, per quanto ne so, va a Black Mesa Insecurity, che è stato annunciato nel 2013. Ma quel progetto è stato interrotto ( l’ultimo aggiornamento su ModDB è stato pubblicato nel 2015), che secondo HECU Collective è ciò che l’ha spinta a intraprendere una propria versione.

(E per coloro che si chiedono perché il team abbia scelto di rifare Blue Shift e non la più apprezzata espansione Opposing Force, qualcuno sta già facendo quel lavoro: Operation Black Mesa, anch’essa annunciata nel 2013, è ancora in fase di sviluppo.) Non ci sono tempi per un rilascio, e questo sarebbe probabilmente un buon momento per ricordare a tutti che ci sono voluti 16 anni per finire Black Mesa, quindi la pazienza è probabilmente ben consigliata. Per ora, puoi seguire l’azione su Discord e, se parli la lingua, il social network russo VK. Puoi anche ascoltare la prima traccia della colonna sonora di Black Mesa Blue Life, del compositore Aslan Akhmetov, di seguito.