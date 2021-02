Doctor Strange 2: Danny Elfman sarà il compositore

Doctor Strange sta per tornare. O meglio, lo farà il prossimo anno con un sequel della sua pellicola stand-alone, uscita nel 2016 ad opera di Scott Derrickson. Il suo nuovo film, titolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, vedrà un nuovo regista: Sam Raimi, già regista dell’acclamata prima trilogia cinematografica su Spider-Man. E, chiaramente, Raimi si contornerà dei suoi collaboratori storici per riportare il Doctor Strange sul grande schermo.

Durante un’intervista con Inverse, l’acclamato compositore Danny Elfman, per l’appunto storico collaboratore di Raimi, ha confermato che sarà lui a scrivere le musiche del film: “sto per iniziare a fare un po’ di pre-lavoro per Doctor Strange 2 che sta dirigendo Sam Raimi. Anche se non inizierò a realizzarne le musiche per un paio di mesi, hanno bisogno di qualche musica registrata per il set”. Ricordiamo che le musiche del primo film sono state realizzate da Michael Giacchino e non è chiaro se il suo tema verrà, comunque, utilizzato da Elfman per il sequel.

Danny Elfman ha scritto numerose musiche per i film dedicati ai supereroi. Il suo tema del Batman di Tim Burton resta, ad oggi, uno dei più iconici, così come il già citato “Spider-Man” di Raimi. Tra gli altri ha anche realizzato le musiche del primo adattamento di Hulk di Ang Lee, ha co-scritto quelle di Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon e quelle del Justice League sempre di Whedon.

Doctor Strange tornerà a marzo 2022. Il personaggio apparirà, però, prima in Spider-Man 3 in uscita a dicembre.