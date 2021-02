PlayStation Gear: lo store apre anche in Italia

Sul PlayStation Blog è stato annunciato che, dopo il lancio in Nord America nel 2019, lo Store PlayStation Gear sarà disponibile anche in numerosi paesi europei, tra cui l’Italia, offrendo ai fan PlayStation una vasta selezione di articoli. Inoltre, proprio in occasione di questa espansione, Horizon Raw Materials, il brand di merchandising ufficiale di Guerrilla, lancerà una selezione di nuovi articoli disponibili online in tutte le aree geografiche in cui è attivo lo Store PlayStation Gear.

Lo Store Play Station Gear arriva in altri territori

“Ora disponibile in Austria, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Regno Unito e Spagna, lo Store PlayStation Gear propone ai fan una vastissima gamma di articoli ispirati al mondo PlayStation. Oltre agli articoli a marchio PlayStation, abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri studi per portare alcuni dei nostri giochi più popolari nella tua vita di tutti i giorni. Di seguito troverai una selezione campione delle fantastiche offerte disponibili sullo Store PlayStation Gear nei nuovi paesi, inclusi capi di abbigliamento, bicchieri e borracce, accessori per la casa e molto altro ancora.” scrive Gerardo Riba, Global Group Manager, Brand Marketing & Licensing in in post sul blog.

Tra i prodotti disponibili:

Bomber trapuntato ispirato a PS5

Cappellino con controller wireless DualSense in rilievo

Maglia iridescente con taglio semi-crop da donna

Zaino PlayStation ispirato al logo originale

Borraccia satinata con simboli

T-shirt con Ellie di The Last of Us Parte II

Cappello con lucciola di The Last of Us

Funko Pop! Games – The Last of Us Parte II – Ellie

Felpa con samurai di Ghost of Tsushima

Funko Pop! Giochi- Ghost of Tsushima- Jin Sakai

T-shirt di Kratos spazzolata con stampa

Borraccia con bussola di God of War

Horizon Raw Materials, il brand di merchandising ufficiale di Guerrilla, ha lanciato una nuovissima linea di articoli disponibili online. La nuova gamma include t-shirt con le grafiche originali di Horizon Forbidden West in tre colori diversi, oltre a nuovi bicchieri e borracce con design inediti che raffigurano alcuni degli elementi più amati della serie.

Inoltre, sullo Store PlayStation Gear sono stati aggiunti anche alcuni articoli di Horizon Raw Materials già disponibili, come una copia del graphic novel originale, The Sunhawk, con un’esclusiva copertina per lo Store PlayStation Gear; Horizon Zero Dawn: the Board Game e la colonna sonora completa di Horizon Zero Dawn in vinile, per immergerti nel mondo di Aloy.

Una selezione di articoli di merchandising firmati Horizon Raw Materials disponibile nei Paesi di spedizione dello Store PlayStation Gear:

T-shirt nera con profilo di Aloy – Horizon Forbidden Westack Tee

Horizon Forbidden West Focus – Tazza Navy

Playstation Gear Store Europe- HFW Focus- Navy Mug

Horizon Zero Dawn – The Sunhawk

Horizon Zero Dawn – Il gioco da tavolo

Nuovi prodotti continueranno ad essere aggiunti, così come dei design iconici del marchio PlayStation su PlayStation Gear Store. Gli articoli possono variare a seconda delle regioni. Potete vedere tutti gli articoli disponibili su gear.playstation.com.