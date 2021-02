Konami Shop: aperto il negozio ufficiale

Negli ultimi giorni, Konami ha aperto il suo negozio ufficiale, il Konami Shop, dove vende direttamente prodotti ispirati a molte delle sue serie, nuove e vecchie. Si possono infatti trovare tante saghe diverse, che vanno da quelle che proseguono tutt’ora, come PES a quelle che non si vedono da tempo come Suikoden. Al momento c’è anche un Grand Opening Sale per festeggiare l’apertura, fino al 26 febbraio 2021, con la riduzione dei prezzi su 14 articoli.

Ci sono otto serie rappresentate nel negozio finora. Possono essere fatti acquisti nelle categorie Castlevania, Dance Dance Revolution, Goemon, Metal Gear, PES, Suikoden, Sunset Riders e Track & Field. Mentre molti degli articoli disponibili sono vestiti, in oggetti particolari come cappelli, felpe con cappuccio e camicie, ci sono anche altri articoli di merchandising disponibili. Ad esempio, si può acquistare una mappa di Suikoden a € 33.07, oppure cuscini di Castlevania a € 33,07, una borraccia di PES a € 21,49, o una tazza di Metal Gear a 24,80 €.