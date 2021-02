GTA Online: il Dinka Versus è disponibile gratuitamente

Nell’arco delle prossime quattro settimane, Rockstar Games renderà omaggio alla passione e alla fedeltà della community di GTA Online nel corso di un anno incredibile come quello appena trascorso con omaggi, bonus e molto altro. L’iniziativa partirà questa settimana: entra subito in GTA Online e ottieni gratis il Dinka Verus da Warstock Cache & Carry per un tempo limitato, fino al 3 marzo.

Il Dinka Verus è un quad fuoristrada estremamente resistente e capace di sopportare rotolate sui fianchi, testa-coda vorticosi e frontali follemente catastrofici. Naturalmente lo stesso non può dirsi per chi lo guida, che rimane esposto. Vale però la pena ricordarsi che ha due posti, quindi è possibile condividere tutti i traumi con un amico. Solo per due settimane, i civili possono riscattare il loro Dinka Verus gratuito da Warstock Cache & Carry.

Per festeggiare il Verus e pubblicizzare il suo brand indossa la maglietta Dinka, in omaggio per chiunque giocherà questa settimana. In più, completando un incarico del casinò nei prossimi sette giorni riceverai la maschera Cuciture luminose neon: chiama la signorina Baker con il tuo iFruit per cominciare e torna dopo il primo marzo per ricevere le ricompense, generalmente entro 72 ore.

I giocatori di GTA Online che collegheranno il proprio account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno gratis la stazione sonar per il sottomarino Kosatka e 200.000 GTA$ per aver giocato in qualunque momento questa settimana. Inoltre i membri Prime Gaming possono usufruire di altri sconti esclusivi: questa settimana riguardano la Dewbauchee Vagner (80% di sconto) e la Coil Rocket Voltic (70% di sconto).