Persona 5 Strikers: ecco il trailer di lancio

Da oggi 19 febbraio è disponibile la Digital Deluxe Edition di Persona 5 Strikers, mentre per chi ha pre-ordinato e acquisterà la versione standard, il gioco sarà disponibile dal 23 febbraio, su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (Steam).

Per questo SEGA e Atlus West hanno pubblicato il trailer di lancio del gioco, con tanto di pareri della critica (a tal proposito vi consigliamo, qualora lo vogliate, di dare una letta alla nostra recensione). Potete vederlo qui sotto.

Questi i contenuti della versione standard (a 59,99 euro):

Gioco base

Contenuti bonus (contiene la colonna sonora con oltre 40 canzoni, l’artbook e il video dietro le quinte)

Questi invece quelli della Digitale Deluxe Edition (a 69,99 euro):

Gioco base

4 giorni di accesso anticipato (19/2/2021)

Contenuti bonus (contiene la colonna sonora con oltre 40 canzoni, l’artbook e il video dietro le quinte)

Brani Classici Persona

Pacchetto Assalto

Persona 5 Strikers accompagna i giocatori in un viaggio epico con i Phantom Thieves, dove contrattaccano contro la corruzione che travolge le città in tutto il Giappone. Una vacanza estiva con gli amici prende una svolta improvvisa quando emerge una realtà distorta; rivela la verità e riscatta i cuori di chi è imprigionato al centro della crisi!

Nuova storia e nuove attrazioni: Persona 5 Strikers presenta una campagna ricca di storie e combattimenti emozionanti che rendono la vera esperienza di Persona. Visita 6 diverse città in tutto il Giappone, prepara stuzzicanti ricette regionali e dai una mano ai bisognosi; poi combatti contro The Shadows per scoprire la fonte della corruzione all’interno dei dungeon del Metaverse. Entra nella storia, che tu sia un nuovo arrivato nella serie o un fan di lunga data!

Combatti con stile: attacca i nemici nel sistema di combattimento ibrido che fonde combattimenti d’azione esplosivi con periodi più calmi dove pianificare, per decidere la prossima mossa strategica. Ottieni un vantaggio sui tuoi nemici tendendo loro un’imboscata, colpendo le loro debolezze elementali per abbatterli e infliggi il colpo finale con un attacco totale!

Sfrutta tutta la forza dei Phantom Thieves: tutti i Phantom Thieves sono completamente giocabili, quindi utilizza le abilità specifiche di ogni personaggio ed evoca le loro Personas per un combattimento fluido ed elegante! Rafforza le loro abilità e combatti con il tuo stile. Ogni personaggio ha il proprio unico set di incantesimi e magie ad ampio raggio per eliminare grandi orde. Hai mai desiderato combattere come un gigantesco autobus per gatti? Beh, hai trovato il posto giusto. Persona 5 Strikers è fatto per te.