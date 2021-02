Bravely Default II: nuovo spot su personaggi e storia

Oggi Square Enix ha pubblicato uno spot televisivo giapponese del suo prossimo JRPG, Bravely Default II. Lo spot si concentra principalmente sul ricco cast di personaggi e sulla sua narrazione, con una punta di epicità.

Pochi giorni fa oltretutto, durante il Nintendo Direct, è stato pubblicato un corposo trailer di quasi 4 minuti. Ricordiamo che Bravely Default II sarà disponibile in esclusiva Nintendo Switch a partire dal 26 febbraio.

Questa la descrizione del gioco sul Nintendo e-Shop:

Quattro eroi, quattro cristalli… un’avventura leggendaria!

Unisciti agli Eroi della Luce nella loro straordinaria missione per ristabilire l’equilibrio del mondo in BRAVELY DEFAULT II per Nintendo Switch!

Guida i tuoi compagni di viaggio attraverso cinque regni nel tentativo di restituire i cristalli alla loro legittima sede. Usa gli asterischi per sbloccare classi e abilità che ti consentiranno di affrontare ogni sorta di mostri e sfrutta i comandi Brave e Default per gestire il delicato equilibrio fra rischio e ricompensa!

La luce guida

Il mondo è in grave pericolo. Inondazioni, temperature in aumento, natura fuori controllo: il furto dei cristalli sta mettendo a rischio tutti gli esseri viventi! La speranza è però l’ultima a morire: gli Eroi della Luce, quattro guerrieri leggendari, hanno le capacità per ristabilire l’equilibrio fra gli elementi.

Accompagna il protagonista Seth e i suoi amici Gloria, Elvis e Adelle nel loro viaggio attraverso l’animata regione di Excillant. Sfrutta le abilità combinate dei loro poteri per sconfiggere i nemici che hanno rubato i cristalli e placa il caos che minaccia di distruggere il mondo!

Fatti strada a suon di combattimenti

Grazie al sistema Brave e Default, BRAVELY DEFAULT II dona un tocco originale alla formula dei GDR a turni, poiché consente ai giocatori di lanciarsi in attacchi totali, al costo di turni futuri, o di adottare un atteggiamento difensivo, per guadagnare turni su cui poter contare in seguito.

Per riuscire a prevalere sull’enorme varietà di nemici che ti troverai ad affrontare dovrai quindi affidarti al giusto equilibrio fra attendismo e temerarietà.

Raccogli gli asterischi – oggetti magici in grado di assicurare al tuo drappello l’accesso a classi nuove di zecca – e personalizza la tua squadra per creare un invincibile team di guerrieri. Esplora gli ameni luoghi di Excillant, parla con i suoi strani abitanti e crea una squadra di coraggiosi eroi!