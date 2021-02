Valheim supera le 3 milioni di copie vendute

Valheim, titolo da parte del team Iron Gate AB è il gioco del momento e continua a salire nelle classifiche videoludiche. Con un lancio tramite il programma di Accesso Anticipato di Steam dal giorno 2 febbraio, è ora arrivato a vendere più di tre milioni di copie.

Come potete vedere dal tweet in calce alla notizia, Iron Gates ha rivelato alcuni dati a dir poco interessanti sulla propria creazione. Fino ad ora, l’opera ha più di 60.000 recensioni sulla piattaforma Valve con una media di voti “Estremamente positivo”. Ufficialmente arriva a piazzarsi al 78° posto tra i migliori 250 giochi recensiti di Steam e al 7° posto tra i giochi più in diretta di Twitch.

In termini di visualizzazioni, tocca le 20 milioni di ore di gameplay osservato. Comunque, sebbene la risposta a Valheim sia stata molto positiva, gli sviluppattori hanno appena cominciato. Tra fix per bug e altri “incidenti di percorso”, il team ha già affermato che aggiungerà nuove ricette, personalizzazione per le imbarcazioni e un nuovo bioma nelle Mistlands, includendo forse mini-boss.